Более 240 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Москва, 31 декабря. Свыше 240 прилетов и вылетов воздушных судов задержали в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписание».

В воздушной гавани Внуково задержали и отменили три рейса, в Домодедово — 18 и четыре соответственно, в Шереметьево 16 самолетов задерживаются, а 169 рейсов отменили. Согласно данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, в воздушной гавани отменены и задерживаются по два рейса.

Рейс считается задержанным, если он отклоняется от расписания более чем на 30 минут. Данные о статусе полетов поступают напрямую от аэропортов. Ранее неблагоприятные погодные условия в Москве привели к отмене и задержанию более 30 рейсов в столичных аэропортах.