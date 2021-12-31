Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 декабря 20:22
20:22
Происшествия
Жительница Сальска пострадала при взрыва газа
20:12
Общество
Прокуратура организовала проверку в связи с задержками авиарейсов в петербургском Пулково
20:12
Общество
Знаменитые нерпы Крошик и Шлиссик поздравили жителей Петербурга с Новым годом
20:05
Происшествия
В Петербурге несколько дней ищут пропавшую женщину без верхней одежды
20:04
Происшествия
Варшавский спецпатруль поможет испугавшимся новогодних фейерверков животным
20:00
Общество
Новый год пришел в Кемерово, Абакан, Норильск, Красноярск и Новосибирск
20:00
Политика
Киевский политолог Бортник о перспективах на 2022 год: «Украинское общество готово к бунту и восстаниям»
20:00
Общество
Star Парад с Даной Борисовой. Предновогоднее интервью с мамой звезды
19:58
Политика
Французский журналист Кошар предрек примирение Европы с Россией в 2022 году
19:46
Весь мир
Израиль закупит в США авиацию на 3,1 млрд долларов
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Более 240 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Общество
Более 240 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
pxhere.com

Москва, 31 декабря. Свыше 240 прилетов и вылетов воздушных судов задержали в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписание».

В воздушной гавани Внуково задержали и отменили три рейса, в Домодедово — 18 и четыре соответственно, в Шереметьево 16 самолетов задерживаются, а 169 рейсов отменили. Согласно данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, в воздушной гавани отменены и задерживаются по два рейса.

Рейс считается задержанным, если он отклоняется от расписания более чем на 30 минут. Данные о статусе полетов поступают напрямую от аэропортов. Ранее неблагоприятные погодные условия в Москве привели к отмене и задержанию более 30 рейсов в столичных аэропортах.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Более 240 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
москва рейсы задержка
Комментировать