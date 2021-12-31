Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 декабря 17:22
17:20
Общество
Глава нижегородского минздрава поблагодарил спасшего после ДТП детей дальнобойщика
17:17
Общество
Калининградцы со страхом следят за повышающимися ценами на бензин
17:15
Весь мир
Как сирийцы отпраздновали рождество в Дамаске
17:14
Происшествия
Два судна и дебаркадер загорелись в казахстанском Усть-Каменогорске
17:09
Общество
Продюсер «Модного приговора» оправдался за подаренные онкобольным детям пустые коробки
17:09
Экономика
Агрегаторы такси воспользовались холодами в Москве для повышения тарифа на 40%
17:03
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на автомобильном рынке в 2022 году
17:01
Общество
Жители Хабаровска и Владивостока встретили Новый 2022 год
17:00
Общество
Израильские ученые разработали методику производства линз из жидких полимеров
16:55
Общество
Пугачева помогла Рязанову в съемках «Иронии судьбы»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Агрегаторы такси воспользовались холодами в Москве для повышения тарифа на 40%

  /   Обновлено: 31 декабря 2021 17:09
Экономика
Агрегаторы такси воспользовались холодами в Москве для повышения тарифа на 40%
wikipedia.org  /  Petar Milošević

Москва, 31 декабря. Период холодов в российской столице стал для агрегаторов такси поводом повысить стоимости поездки на 40%. Об этом АГН «Москва» рассказала доцент и заместитель декана факультета маркетинга Российского экономического университета им. Плеханова Марина Холод.

По ее словам, услуги такси уже традиционно дорожают в преддверии Нового года. Причем очень сложно определить, что является основным фактором роста цен — морозы или административное решение. Например, сейчас введена обязательная регистрация водителей в новой информационной системе, что тоже может отражаться на тарифах.

Холод предупреждает, что непосредственно в новогоднюю ночь услуги такси могут подорожать на 100%, хотя городской департамент транспорта каждый год просит агрегаторов сохранять адекватные цены на поездки в этот период.

Впрочем, и после Нового года россиян ждет повышение стоимости поездок на такси на 10-15% из-за ряда факторов. Участники рынка связали возможный это с увеличением комиссии со стороны агрегаторов, подорожанием топлива, повышением стоимости страховых полисов и нехваткой водителей.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Агрегаторы такси воспользовались холодами в Москве для повышения тарифа на 40%
москва новый год такси агрегаторы такси проезд в такси
Комментировать