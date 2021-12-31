Агрегаторы такси воспользовались холодами в Москве для повышения тарифа на 40%

Москва, 31 декабря. Период холодов в российской столице стал для агрегаторов такси поводом повысить стоимости поездки на 40%. Об этом АГН «Москва» рассказала доцент и заместитель декана факультета маркетинга Российского экономического университета им. Плеханова Марина Холод.

По ее словам, услуги такси уже традиционно дорожают в преддверии Нового года. Причем очень сложно определить, что является основным фактором роста цен — морозы или административное решение. Например, сейчас введена обязательная регистрация водителей в новой информационной системе, что тоже может отражаться на тарифах.



Холод предупреждает, что непосредственно в новогоднюю ночь услуги такси могут подорожать на 100%, хотя городской департамент транспорта каждый год просит агрегаторов сохранять адекватные цены на поездки в этот период.

Впрочем, и после Нового года россиян ждет повышение стоимости поездок на такси на 10-15% из-за ряда факторов. Участники рынка связали возможный это с увеличением комиссии со стороны агрегаторов, подорожанием топлива, повышением стоимости страховых полисов и нехваткой водителей.