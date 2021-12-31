Жителям Москвы предлагают хвалить женщин за 150 тысяч рублей в месяц

Москва, 31 декабря. Желающим сменить работу жителям Москвы предложили вакансию хвалителя дам. Соискателям предлагают привлекательный доход.

Работодателем является одна из топовых компаний по продаже бижутерии европейских брендов. График работы — 7/7. В обязанности входит осыпание женщин комплиментами. Указанная зарплата составляет от 80 тыс. до 150 тыс. рублей в месяц. Трудиться хвалителю дам придется недалеко от магазина.

О планах сменить профессию ранее высказался российский Дед Мороз. Он ответил на вопрос журналистов о намерении баллотироваться в президенты. Сказочный персонаж заявил, что такое решение должен принимать народ. Дед Мороз напомнил, что главное в жизни — относиться к людям с добротой.