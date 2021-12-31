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Аэропорты Москвы задержали или отменили более 90 рейсов перед Новым годом

  /   Обновлено: 31 декабря 2021 14:47
Общество
Аэропорты Москвы задержали или отменили более 90 рейсов перед Новым годом
pxhere.com

Москва, 31 декабря. Аэропорты Москвы массово отменяют вылеты самолетов в последний день 2021 года, свидетельствуют данные, полученные из сервиса «Яндекс.Расписание».

В общей сложности в аэропортах российской столицы задержали или отменили более 90 рейсов. К примеру, в Домодедово перенесли отправление 20 самолетов. Еще два борта отменили.

Аналогичная ситуация складывается и во Внуково. В этой воздушной гавани задержали отправление 12 лайнеров воздушной авиации, а еще три отменили.

Больше всего самолетов отменили в Шереметьево. Согласно данным, полученным из «Яндекс.Расписаний», в этой воздушной гавани отменили вылет 49 воздушных суден, а еще 6 задержали.

Стоимость топлива для заправки самолетов в декабре по сравнению с ноябрем выросла на 4%. По данным Росавиации, за 2021 год ресурс подорожал на 35%.

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