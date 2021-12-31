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Москвичи смогут посмотреть новогодний салют на 11 площадках и в 15 парках

  /   Обновлено: 31 декабря 2021 10:55
Общество
Москвичи смогут посмотреть новогодний салют на 11 площадках и в 15 парках
mos.ru

Москва, 31 декабря. Фейерверки в честь Нового года запустят в ночь на 1 января на 11 площадках и в 15 парках Москвы, сообщили на официальном портале мэра столицы.

Салют станет кульминацией праздника. Небо над мегаполисом озарят сотни видов пиротехнических композиций, среди которых искрящиеся хризантемы и пионы, а также серебряные и золотистые пальмы, кометы и волны, говорится в сообщении.

«В ночь на 1 января в столице запустят новогодние фейерверки. Шоу пройдет на 11 городских площадках и в 15 парках», — отметили на сайте мэра.

Предполагается, что новогодние салюты смогут увидеть более полумиллиона человек. Первый высотный фейерверк запустят над Москворецкой набережной столицы в 00:00 часов. Эстафету подхватят в других округах города в 01:00, каждое представление продлится четыре минуты. Всего прогремит свыше 30 тыс. праздничных залпов.

В Московской области для запуска салютов подготовили 323 специальные площадки, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на областное управление МЧС. Эксперты советуют россиянам приобретать фейерверки в проверенных магазинах.

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москва новый год салют
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