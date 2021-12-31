Эскортница после убийства москвича сидела на лестнице и пила виски

Москва, 31 декабря. Подозреваемая в убийстве своего клиента эскортница не покинула место преступления. Девушка сидела на лестничной площадке в доме, расположенном на севере Москвы. Об этом рассказали соседи погибшего.

По версии следствия, девушка после совершенного преступления пошла к соседям. Она постучала в дверь, и попросила жильцов вызвать полицию. После она уселась на лестницу. В ее руке были виски и нож, пишет РЕН ТВ.

«Она позвонила мне в дверь. Просто сказала: "Вызовите полицию". Она потом сидела на лестнице, пила виски», — поделилась соседка убитого москвича.

«Я в 8 часов утра шел на работу, маленькая девочка здесь бегала вся в крови. Я говорю: "Тебе чего, скорую, может, вызвать?". Она говорит: "Нет, у нас все нормально", и убежала. Люди живут на втором этаже, а в лифте все кнопки кровью измазаны. Куда они ездили?!» — добавил другой житель дома.

Убийство было совершено в доме на улице Космонавтов 30 декабря. После приезда полиции в квартире был обнаружен изрезанный труп 48-летнего мужчины. Как рассказала сама подозреваемая, с клиентом она познакомилась в Сети. Девушка схватилась за нож во время распития спиртного.