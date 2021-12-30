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Ученые из Дубны приступили к сборке коллайдера NICA

  /   Обновлено: 30 декабря 2021 19:39
Хорошие новости России
Ученые из Дубны приступили к сборке коллайдера NICA
nica.jinr.ru  /  Объединенный институт ядерных исследований

Москва, 30 декабря. Группа российских ученых из Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) приступила к сборке коллайдера NICA, сообщили в пресс-службе института.

В данный момент известно, что в туннеле коллайдера ускорительного комплекса установили первый сверхпроводящий магнит. Таким образом ученые начали установку ускорителя элементарных частиц. В институте завершили подготовку к запуску второго каскада ускорительного комплекса NICA, добавили в пресс-службе научного заведения.

«Установка и запуск испытаний большого сверхпроводящего соленоида MPD ознаменовали начало сборки коллайдера NICA и подготовку к первому сеансу на выведенных пучках», — цитирует ТАСС.

Институт философии Российской академии наук (РАН) потратил 742 тыс. рублей на исследование «Является ли злом существование ада». Также научное учреждение направило 686 тыс. рублей на исследование «Реляционное измерение проблемы зла и мистическая теодицея».

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