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Неравнодушный курьер спас замерзающего мужчину в подмосковных Люберцах

Происшествия
Неравнодушный курьер спас замерзающего мужчину в подмосковных Люберцах
Невские Новости  /  Сергей Борода

Москва, 30 декабря. Потерявший сознание мужчина едва не замерз насмерть в Люберцах. На помощь ему пришел 27-летний курьер Никита Х., который проезжал мимо на велосипеде.

Увидев лежащего на снегу незнакомца, молодой человек бросился оказывать ему первую медицинскую помощь. К спасательной операции подключились еще двое прохожих. Они вызвали скорую помощь и стали отогревать пострадавшего.

«Когда я увидел лежащего, то не смог проехать мимо. Для меня главное было спасти человека, который, как мне показалось, был вообще без каких-либо признаков жизни. Его сестра рассказала, что у него проблемы с сердцем. Также родственники сообщили, что его искали и не могли найти. Слава богу, все нормализовалось», — рассказал Никита.

После приезда врачей, курьер убедился, что мужчине ничего не угрожает, и вместе с врачами отвез его домой.

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люберцы спасение курьер
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