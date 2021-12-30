Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 декабря 13:56
13:53
Происшествия
Петербургский суд продлил блогеру Хованскому запрет определенных действий
13:53
Общество
Все очаги омикрон-штамма COVID-19 локализовали в России
13:51
Экономика
Стоимость салата «Оливье» увеличилась на 15%
13:50
Политика
Путин обсудил с президентом Палестины Аббасом двустороннее взаимодействие
13:49
Общество
Попова назвала неизбежным появление штамма коронавируса «Омикрон» в России
13:48
Шоу-бизнес
Рита Дакота рассказала о домогательствах в детстве
13:46
Политика
Захарова: власти Украины продолжают тотальную зачистку и репрессии против СМИ
13:46
Весь мир
Ливийский парламент заслушает на очередном заседании членов избиркома
13:46
Общество
Полицейского наградят медалью за спасение ребенка из ледяной воды в Липецке
13:45
Экономика
Банкир Авдокушина спрогнозировала стоимость кредитов в 2022 году для застройщиков жилья
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Московские росгвардейцы поздравили россиян новогодним клипом «Снежинка»

Общество
Московские росгвардейцы поздравили россиян новогодним клипом «Снежинка»
Prt Scr rosguard.gov.ru

Москва, 30 декабря. Сотрудники подразделений Главного управления Росгвардии по Москве записали новогоднее поздравление для россиян. Они спели песню из культового фильма «Чародеи» — «Снежинка».

В основу сюжета легли фрагменты из русских народных сказок о похищении Нового года. Кощей Бессмертный и Баба-Яга захотели лишить детей праздника. Однако долго радоваться им не пришлось, поскольку росгвардейцы встали на защиту праздника и спасли Новый год

«Заканчивается ролик искренними поздравлениями столичных росгвардейцев с наступающим праздником и пожеланиями мира, добра и счастья в Новом году», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Подготовка к Новому году в самом разгаре. Астрологи, например, рассказали, как правильно загадывать желания 31 декабря. Они дали несколько советов россиянам.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Московские росгвардейцы поздравили россиян новогодним клипом «Снежинка»
росгвардия новый год поздравление
Комментировать