Московские росгвардейцы поздравили россиян новогодним клипом «Снежинка»

Москва, 30 декабря. Сотрудники подразделений Главного управления Росгвардии по Москве записали новогоднее поздравление для россиян. Они спели песню из культового фильма «Чародеи» — «Снежинка».

В основу сюжета легли фрагменты из русских народных сказок о похищении Нового года. Кощей Бессмертный и Баба-Яга захотели лишить детей праздника. Однако долго радоваться им не пришлось, поскольку росгвардейцы встали на защиту праздника и спасли Новый год

«Заканчивается ролик искренними поздравлениями столичных росгвардейцев с наступающим праздником и пожеланиями мира, добра и счастья в Новом году», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Подготовка к Новому году в самом разгаре. Астрологи, например, рассказали, как правильно загадывать желания 31 декабря. Они дали несколько советов россиянам.