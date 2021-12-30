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Эксперт Ирина Радченко ждет роста процентных ставок ипотеки в Москве

  /   Обновлено: 30 декабря 2021 09:51
Экономика
Эксперт Ирина Радченко ждет роста процентных ставок ипотеки в Москве
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 30 декабря. Президент международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко предрекла повышение процентных ставок на ипотеку, сообщает «Вечерняя Москва».

Радченко напомнила, что цены на квартиры в декабре в Москве достигли предела. Стоимость недвижимости увеличилась на 30%.

«Факторами подорожания стали инфляция, низкие ставки по депозитам — 3,5 процента годовых — и обесценивание рубля», — отметила Радченко.

Эксперт предрекла рост ипотечных ставок. Она напомнила, что за последние девять месяцев они увеличились в два раза. На сегодняшний день ставка составляет 10% годовых, еще весной она достигала 6,5%.

«Те, кто нуждается в улучшении жилищных условий, предпочтут рынок аренды, чем покупку квартиры по таким безумным ценам на квадратный метр и высоким ипотечным ставкам», — предположила Ирина Радченко.

Динамика ключевой ставки ЦБ привела к подорожанию ипотеки. В ноябре Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки на 0,4 процентных пункта — до 8,8%, на вторичное жилье — на 0,6 процентного пункта — до 9,1%. Примеру последовал ВТБ, «МТС Банк», «Абсолют Банк» и другие.

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