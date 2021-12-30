Аэропорт Шереметьево закрывает терминал F для пассажиров с 30 декабря

Москва, 30 декабря. Столичный аэропорт Шереметьево закрывает терминал F на неопределенный срок. Эти меры связаны с технологическим переоснащением.

Как отмечает пресс-служба авиаузла, «с 00:00 четверга, 30 декабря, в связи с проведением технологического переоснащения терминал F временно закрывается для пассажиров».

Генеральный директор аэропорта Андрей Никулин сообщал, что терминал F планируют закрыть на реконструкцию. Речь шла о замене багажной системы, с сохранением экстерьера в нынешнем виде. После завершения всех работ терминала F начнет обслуживать пассажиров международных линий и терминал С, который планируется открыть в мае 2022 года.

Ранее Росавиация сообщала, что аэропорт Шереметьево изменил схемы взлета и посадки самолетов. План маршрутов разработали в строгом соответствии с действующими правилами.