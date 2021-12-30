Водитель каршеринга влетел в шесть машин и скрылся в Москве

Москва, 30 декабря. Водитель, который находился за рулем каршерингового автомобиля, устроил массовую аварию. Происшествие произошло на территории северо-запада Москвы.

Авария с участием шести автомобилей произошла на территории Туристской улицы у пятого корпуса дома 19. Водитель во время происшествия протаранил шесть припаркованных транспортных средств. После инцидента правонарушитель сбежал с места ДТП.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют личность водителя, а также причины, обстоятельства и детали массовой аварии. Соответствующей информацией поделился РЕН ТВ.

Три иномарки ранее приняли участие в аварии на юго-востоке российской столицы. В результате инцидента пострадал один человек. На месте ДТП работали сотрудники экстренных служб. Участниками происшествия стали автомобили Porsche, BMW и Toyota Land Cruiser.