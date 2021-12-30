Прощание с насмерть замерзшим в Подмосковье мальчиком состоится 31 декабря

Дубна, 30 декабря. Церемония прощания с мальчиком, который насмерть замерз в подмосковной Дубне, пройдет в пятницу, 31 декабря.

Траурная церемония состоится с 10 до 11 часов в здании медико-санитарной части, сообщается в социальных сетях. Происшествие случилось в понедельник, 27 декабря, когда 11-летний мальчик утром покинул дом и пошел на остановку автобуса. Он должен был сесть в транспорт и доехать до учебного заведения.

В столь молодые годы Максим уже был самостоятельным ребенком. Мать не провожала мальчика до автобусной остановки. В этот раз что-то пошло не так. Ребенок покинул транспорт на половине пути и заблудился. Сообщается, что у мальчика были проблемы с речью. Он из-за этого с трудом контактировал с людьми.

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