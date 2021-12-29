Небольшой снег и до −5 градусов ожидается в Москве в новогоднюю ночь

Москва, 29 декабря. Облачная погода, сопровождающаяся небольшим снегом и похолоданием, ожидается в Москве в новогоднюю ночь. О таком прогнозе рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, погодные условия в первый день следующего года изменятся. В результате в столичный регион поступит еще больше теплого воздуха, чем должно быть накануне.

«В новогоднюю ночь облачно, небольшой снежок и минимальная температура порядка минус 3-5 градусов, по области — до минус 8 градусов», — заявила Позднякова в интервью РИА Новости.

Однако днем 1 января погода испортится, поскольку пойдет снег. Его выпадение продолжится и в ночь на 2 января. В этот период температура воздуха будет достигать около −1...−3 градусов в Москве, а в области уличные термометры покажут до −6 градусов.

В Петербурге тем временем новогодняя ночь выдастся холодной и снежной. Однако январь обещает быть теплее, чем обычно.