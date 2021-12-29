В Манеже покажут картины Виктора Цоя в честь его 60-летия

Москва, 29 декабря. Выставка-байопик, приуроченная к 60-летнему юбилею лидера рок-группы «Кино» Виктора Цоя, состоится в центральном выставочном зале «Манеж».

Посетители экспозиции смогут увидеть художественные и графические работы легендарного музыканта, которые он изображал на кухонных клеенках, тетрадных листах, бумаге для печатной машинки, картоне, фотографиях и полиэтилене. Всего будет представлено 76 работ, собранных воедино.

Все это время рисунки находились в частных коллекциях и у близких исполнителя. Благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив гости выставки «Виктор Цой. Путь героя» смогут увидеть неизвестные широкой публике работы певца в московском Манеже.

Для желающих будут доступны 11 залов, один из которых выделен специально под картины рок-музыканта. В хранилище РОСИЗО, который является партнером проекта, уже поступило более 20 работ, изображающих «фантастический и неоакадемический мир будущего, наполненный то разрушенными античными статуями, то сверхзвуковыми самолетами и супергероями».

Выставка в честь 60-летия музыканта откроется для посетителей 15 января. Помимо картин будут представлены черновики, письма, фотографии и сценические костюмы легендарного исполнителя.