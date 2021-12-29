Мэр Москвы Собянин заявил о завершении проходки тоннелей для БКЛ метро

Москва, 29 декабря. Проходка тоннелей для Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена полностью завершена.

Одномоментно работали больше 20 тоннелепроходческих щитов, диаметром от шести метров до самых инновационных десятиметровых. Об этом рассказал журналистам мэр российской столицы Сергей Собянин.

«В однопутном исполнении всего проложено 143 километра подземных линий — это огромный объем, это целый город под городом, причем проходка велась в разных условиях. На отдельных участках велась ручная проходка, в сложнейших геологических условиях, на глубине около 70 метров. Вся эта работа завершена», — подчеркнул градоначальник.

Следующий этап строительства БКЛ — это завершение работ на десяти станциях и в проложенных тоннелях, а также их обустройство. Строители пообещали мэру обязательно постараться закончить работы на Большой кольцевой линии в 2022 году.

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