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Мэр Москвы Собянин предложил жителям самостоятельно выбрать названия для новых улиц

Общество
Мэр Москвы Собянин предложил жителям самостоятельно выбрать названия для новых улиц
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 29 декабря. Голосование по выбору названий для новых улиц Москвы анонсировал мэр города Сергей Собянин. Кроме того, названия будут выбирать и для новых станций метрополитена.

Речь идет о присвоении названий улицам ЗАО, СЗАО, ЮАО. Кроме того, новые улицы ТиНАО и ЮВАО также смогут получить названия путем голосования.

«Давайте предложим названия для новых московских улиц и станций метро. Запускаем сразу 28 голосований», — сообщил мэр российской столицы в своем Twitter.

Посмотреть, где размещены объекты, можно на специальном сайте. Там представлена интерактивная карта с описанием.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее продлил срок выдачи подарочных наборов за вакцинацию от COVID-19. Их будут выдавать пожилым гражданам, прошедшим процедуру, до 31 марта 2022 года.

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