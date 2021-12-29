Мэр Москвы Собянин предложил жителям самостоятельно выбрать названия для новых улиц

Москва, 29 декабря. Голосование по выбору названий для новых улиц Москвы анонсировал мэр города Сергей Собянин. Кроме того, названия будут выбирать и для новых станций метрополитена.

Речь идет о присвоении названий улицам ЗАО, СЗАО, ЮАО. Кроме того, новые улицы ТиНАО и ЮВАО также смогут получить названия путем голосования.

«Давайте предложим названия для новых московских улиц и станций метро. Запускаем сразу 28 голосований», — сообщил мэр российской столицы в своем Twitter.

Посмотреть, где размещены объекты, можно на специальном сайте. Там представлена интерактивная карта с описанием.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее продлил срок выдачи подарочных наборов за вакцинацию от COVID-19. Их будут выдавать пожилым гражданам, прошедшим процедуру, до 31 марта 2022 года.