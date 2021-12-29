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Власти Москвы предупредили об ограничениях движения транспорта с 31 декабря по 1 января

Общество
Власти Москвы предупредили об ограничениях движения транспорта с 31 декабря по 1 января
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 29 декабря. Жителям Москвы рассказали об ограничениях движения транспорта, которые будут установлены с 31 декабря по 1 января в связи с проведением праздничных мероприятий.

В центральной части города, по Кремлевской и Москворецкой набережным нельзя будет проехать с 23:30 до 00:15 часов. Также в этот промежуток будут закрыты Большой Москворецкий мост и улицы Варварка, Ильинка, Москворецкая и Васильевский спуск. Кроме того, возможно ограничение в движении транспорта по Раушской и Софийской набережным.

Начиная с 00:50 по 01:10 будет ограничен проезд по улице Кадырова от улицы Адмирала Лазарева до Бунинской аллеи. Перекрыто будет движение по проектируемому проезду № 5562 от проектируемого проезда № 6455 до Валуевского шоссе. Ограничения встретят москвичей на улице Физическая от Калужского шоссе до улицы Солнечная и улице Центральная от дома 26 до улицы Солнечная.

Столичная госавтоинспекция просит водителей быть предельно внимательными. Автомобилистам следует заранее продумывать маршрут передвижения и руководствоваться знаками, а также выполнять требования сотрудников дорожно-патрульной службы.

Первый посетитель канатной дороги в Москве на Новый год получит безлимитный проездной. В ночь с 31 декабря на 1 января она будет работать до самого утра.

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москва новый год движение ограничения
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