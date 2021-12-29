Спрос на элитное жилье в новостройках Москвы вырос за год на 70%

Москва, 29 декабря. Покупательский спрос на жилье в элитных новостройках Москвы вырос за год на 70%, сообщили аналитики агентства Tweed.

Средняя стоимость квадратного метра в элитном сегменте увеличилась за год на 34%, до 880 тысяч рублей. В премиальных жилых комплексах рост составил 37%, до 570 тысяч рублей. Средний бюджет при покупке элитного жилья составляет 85 млн рублей (+15%), а премиальных квартир — 40 млн рублей (+35%).

С начала года предложение на рынке элитных новостроек сократилось на 16%. В настоящий момент в продаже находятся 2,8 тысячи квартир и апартаментов.

По словам гендиректора Tweed Ирины Могилатовой, пик спроса на жилье наблюдался весной. Сейчас же ситуация в целом стабилизировалась, указала специалист. Она объяснила, что покупатели бояться инфляции, поэтому вкладывают деньги в недвижимость.

Как ожидает Могилатова, в следующем году жилье дешеветь не будет. Среди причин эксперт выделила рост себестоимости жилья для застройщиков и ограничение предложения.

Риелтор Ольга Мажуть ранее заявила, что московское жилье никогда не подешевеет. Она также рекомендовала потенциальным покупателям поторопиться со сделками.