Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве

Москва, 29 декабря. Москвичей и жителей Подмосковья предупредили о желтом уровне погодной опасности из-за гололедицы.

Погоду в Москве охарактеризовали как потенциально опасную. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — сказано в сообщении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о росте числа опасных природных явлений в России. Рекордное число в 1155 опасных погодных явлений всего было зафиксировано метеорологами в 2021 году на территории Российской Федерации. Данный показатель превысил предыдущий рекорд 2008 года. При этом в прошлом году фиксировалась 1 тыс. опасных явлений.