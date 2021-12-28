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Собянин рассказал о традиции встречать Новый год с телефоном под рукой на случай ЧП

  /   Обновлено: 28 декабря 2021 23:09
Политика
Собянин рассказал о традиции встречать Новый год с телефоном под рукой на случай ЧП
Федеральное агентство новостей

Москва, 28 декабря. Московский мэр Сергей Собянин сообщил, что каждый Новый год он встречает рядом со своим мобильным телефоном на случай чрезвычайных происшествий. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «ТВЦ».

Как объяснил глава российской столицы, у него давно имеется такая традиция. По словам Собянина, несмотря на то, что подобные инциденты случаются не так часто, под Новый год происходит достаточно много различных мелких происшествий.

«У меня традиция такая — поближе положить мобильный телефон и смотреть, чтобы не позвонил мне какой-нибудь зам и дрожащим голосом не сказал: "Сергей Семенович, у нас проблема"», — сообщил мэр Москвы.

Ранее Сергей Собянин подчеркнул, что при необходимости правительство столицы введет точечные ограничения, направленные на профилактику распространения COVID-19. При этом он также отмечал, что Москва занимает одно из последних мест в мире по жесткости мер против коронавирусной инфекции, передает RT.

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собянин чп новый год происшествия мэр москвы
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