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Строительный автокран опрокинулся на оживленное шоссе в Москве

Происшествия
Строительный автокран опрокинулся на оживленное шоссе в Москве
pixabay.com  /  Diego Fabian Parra Pabon

Москва, 28 декабря. Строительный автокран опрокинулся на территории шоссе на МКАД. Информация о пострадавших в результате инцидента в данный момент неизвестна.

Инцидент с падением строительного автокрана произошел на 47 километре МКАД около съезда на Боровское шоссе. В результате происшествия движение в районе аварии затруднено. Сотрудники спасательных служб уже работают на месте инцидента. Предстоит установить детали, причины и обстоятельства происшествия. В распоряжении ФАН появилось видео с места падения крана.

Экскаватор ранее упал с третьего этажа в Ростове-на-Дону. Инцидент произошел во время сноса старинного здания.

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авария мкад падение
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