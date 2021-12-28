Строительный автокран опрокинулся на оживленное шоссе в Москве

Москва, 28 декабря. Строительный автокран опрокинулся на территории шоссе на МКАД. Информация о пострадавших в результате инцидента в данный момент неизвестна.

Инцидент с падением строительного автокрана произошел на 47 километре МКАД около съезда на Боровское шоссе. В результате происшествия движение в районе аварии затруднено. Сотрудники спасательных служб уже работают на месте инцидента. Предстоит установить детали, причины и обстоятельства происшествия. В распоряжении ФАН появилось видео с места падения крана.

Экскаватор ранее упал с третьего этажа в Ростове-на-Дону. Инцидент произошел во время сноса старинного здания.