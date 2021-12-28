Рынок гибких офисов в Москве вырос практически на 200% в 2021 году

Москва, 28 декабря. Объем сделок на столичном рынке гибких офисов в 2021 году вырос в три раза по сравнению с показателем прошлого года и составил 77,4 тысячи квадратных метров. Об этом пишет портал «Арендатор.ру».

В 2020 году показатель сегмента составил 23,9 тысячи квадратных метров. Как отмечают аналитики компании Colliers, операторы гибких рабочих пространств отдают предпочтение работе с крупными арендаторами, вплоть до освобождения под таких клиентов занятых площадей.

Причем, по словам экспертов, сейчас предложение не успевает за спросом. По этой причине новые заявленные площадки сдаются моноарендаторам еще на стадии строительства. А средний ежегодный прирост объемов уже существующих гибких офисов составляет 30-40%.

«Сейчас мы наблюдаем, что статус гибких рабочих пространств меняется. Коворкинг или flex space очевидно больше не незакрепленные рабочие места для фрилансеров и стартапов, а корпоративный продукт, что подтверждают и объемы сделок корпоративных компаний в коворкингах. На фоне пандемии многие компании пересмотрели свой подход к организации офисного пространства, и зачастую выбирают коворкинг как дополнение к своему основному офису или под размещение сотрудников на временных проектах. По нашим оценкам, в ближайшее время популярность коворкингов будет высокой, преимущественно это будут форматы BTS, специально под клиента», — уточняет заместитель директора департамента офисной недвижимости Colliers Олеся Малахова.

При этом высокий спрос на аренду жилья привел к росту цен в некоторых городах России до 31%. Есть и другие факторы, влияющие на ставки.