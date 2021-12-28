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Губернатор Подмосковья Воробьев анонсировал систему рейтинга для водителей автобусов

  /   Обновлено: 28 декабря 2021 18:47
Общество
Губернатор Подмосковья Воробьев анонсировал систему рейтинга для водителей автобусов
wikipedia.org  /  Kremlin.ru / CC BY 4.0

Москва, 28 декабря. Специальная система рейтинга для водителей автобусов появится в Московской области, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Эта система вводится на фоне увеличения количества нового жилья в Московской области. Так, в 2022 году появятся новые микрорайоны, которые необходимо будет обслуживать должным образом.

«Мы сейчас работаем над этим. Таксисты имеют свой рейтинг — мы также сделаем и для водителей автобусов, пусть они не обижаются. Но у них очень благодарная профессия, они делают очень важную работу», — цитирует слова Воробьева телеканал «360».

Губернатор отметил, что сейчас в регионе закупается по 500 автобусов ежегодно. Однако несколько этого количества хватит станет известно лишь спустя время.

Кроме того, во всех автобусах Московской области будут установлены датчики пассажиропотока. Их начнут ставить на транспорт с 1 января 2022 года.

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подмосковье рейтинг водители автобусы
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