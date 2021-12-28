Власти Москвы предложили кабмину вдвое снизить нештрафуемый порог скорости

Москва, 28 декабря. Столичные власти передали правительству инициативу о снижении нештрафуемого порога скорости на дорогах с 20 до десяти километров в час, заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

В настоящий момент вокруг этого предложения ведутся активные дискуссии. Ликсутов в беседе с РБК отметил, что подобная мера позволить снизить количество дорожно-транспортных происшествий на 35%.

«Рассчитываем, что правительственная комиссия по транспорту рассмотрит этот вопрос с учетом того, что человеческая жизнь дороже всего», — подчеркнул столичный чиновник.

Президент России Владимир Путин ранее поручил расширить основания для штрафов нарушителям правил дорожного движения. С 1 июня 2022 года водителей, пренебрегших ПДД, сотрудники ГИБДД смогут оштрафовать, используя фото- и видеоматериалы из специального мобильного приложения.