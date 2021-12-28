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Тематический поезд «Шахматы» начал курсировать на Сокольнической линии метро Москвы

  /   Обновлено: 28 декабря 2021 17:16
Общество
Тематический поезд «Шахматы» начал курсировать на Сокольнической линии метро Москвы
mos.ru  /  Е. Самарина / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 28 декабря. Тематический поезд под названием «Шахматы» запустили в московском метрополитене на Сокольнической линии.

Старт составу серии «Русич» дал 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Поезд красочный, яркий, и главное, чтобы пассажиры не пропускали свои остановки, изучая вагоны», — рассказал он журналистам.

Тематический поезд «Шахматы» начал курсировать на Сокольнической линии метро Москвы
mos.ru / Е. Самарина / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Отмечается, что каждый вагон посвятили развитию истории этой древнейшей игры. Внутри поезда можно найти интересные факты о присутствии шахмат в кино, изобразительном искусстве, театре и литературе. Тематический поезд будет курсировать на красной ветке московского метро ближайшие полгода.

Метрополитен и МЦК российской столицы будут работать в течение всей новогодней ночи. Такое поручение шестой год подряд подписал мэр города Сергей Собянин.

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