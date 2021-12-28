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Дед Мороз залез в воду к акулам, чтобы поздравить посетителей "Мосаквариума"

Общество
Дед Мороз залез в воду к акулам, чтобы поздравить посетителей "Мосаквариума"
Пресс-служба Дома Деда Мороза

Москва, 28 декабря. Необычное новогоднее шоу провели сотрудники "Мосаквариума". Дед Мороз поздравил посетителей с праздником прямо из воды.

Водолаз в костюме главного волшебника зимы опустился в аквариум, где плавают акулы и скаты, чтобы поздравить зрителей с Новым годом. Также в аквариуме поставили и нарядили елку, которую украсили морскими звездами.

Отмечается, что подобный перфоманс проходит в России не первый раз. В прошлом году такое шоу состоялось в новосибирском центре океанографии и морской биологии. Там водолаз покормил рыб в образе Деда Мороза.

Воспитанники детского дома имени Карла Либкнехта встретили любимого новогоднего волшебника, приехавшего на необычном виде транспорта. Областные департаменты образования и социальной защиты населения совместно с главным управлением МЧС России по региону устроили для ребят акцию под названием «Дед Мороз на пожарной машине».

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