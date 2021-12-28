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Три человека получили травмы в результате ДТП на севере Москвы

Происшествия
Три человека получили травмы в результате ДТП на севере Москвы
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 28 декабря. Крупная авария произошла на севере Москвы ночью 28 декабря. По информации очевидцев, водитель за рулем BMW X5 врезался в столб.

Столкновение иномарки со столбом произошло на Бутырской улице. В результате мощного удара пострадали три человека, которые находились в салоне автомобиля. Подробности ДТП выясняются, пишет РЕН ТВ со ссылкой на свои источники.

Еще одна крупная авария произошла накануне в новой Москве на Киевском шоссе. По информации столичного департамента транспорта, участниками ДТП стали шесть автомобилей. На месте случившегося работали сотрудники экстренных служб, а движение в сторону МКАД было затруднено.

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