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АЗС возле МКАД оказалась в опасности из-за полыхающего склада резины

  /   Обновлено: 28 декабря 2021 02:13
Происшествия
АЗС возле МКАД оказалась в опасности из-за полыхающего склада резины
Пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области

Москва, 28 декабря. Крупный пожар охватил склад резиновых изделий, который располагается на московской автомобильной кольцевой дороге (МКАД). Ситуация осложняется непосредственной близостью возгорания к АЗС, сообщили столичных экстренных служб.

Пламенем объято здание на 32-м километре МКАД. По соседству от склада располагается мотель, из которого уже эвакуировали людей.

На данный момент на месте чрезвычайного происшествия происходит открытое горение. Информация о пострадавших, вероятных жертвах и площади пожара выясняется. К ликвидации пламени подключены спасатели, на месте работают представители экстренных служб.

Неделей ранее в Новой Москве произошел пожар в армейской казарме. По факту произошедшего военная прокуратура уже проводит проверку.

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пожар москва мчс мкад
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