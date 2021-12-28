АЗС возле МКАД оказалась в опасности из-за полыхающего склада резины

Москва, 28 декабря. Крупный пожар охватил склад резиновых изделий, который располагается на московской автомобильной кольцевой дороге (МКАД). Ситуация осложняется непосредственной близостью возгорания к АЗС, сообщили столичных экстренных служб.

Пламенем объято здание на 32-м километре МКАД. По соседству от склада располагается мотель, из которого уже эвакуировали людей.

На данный момент на месте чрезвычайного происшествия происходит открытое горение. Информация о пострадавших, вероятных жертвах и площади пожара выясняется. К ликвидации пламени подключены спасатели, на месте работают представители экстренных служб.

Неделей ранее в Новой Москве произошел пожар в армейской казарме. По факту произошедшего военная прокуратура уже проводит проверку.