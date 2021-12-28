Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 декабря 02:12
02:00
Экономика
Аналитик Мильчакова: «Хейтеры «Газпрома» и России попались в собственную ловушку»
01:58
Шоу-бизнес
Победителю шоу «Суперстар! Возвращение» Шуре за кулисами требовалась помощь врача
01:57
Общество
Daily Mail: ученые выявили приятное последствие для сердца от преподнесения подарков
01:53
Армия
Шведский генерал Байден назвал российских «плохих парней» экспертами в ведении гибридной войны
01:44
Политика
Читатели Le Figaro объяснили пуски «Цирконов» стремлением России к миру
01:25
Происшествия
Следователи закончили работу в квартире погибшего Просвирнина
01:12
Общество
Вирусологи Бутенко и Чумаков: группоспецифический иммунитет сможет защитить от «Омикрона»
01:11
Происшествия
Автомобиль вылетел на тротуар после аварии на улице Ленина в Южно-Сахалинске
01:07
Политика
Санду попытается привести Молдавию в Евросоюз и сохранить отношения с Россией
01:06
Общество
Росстат: 2,5% россиян получают зарплату на уровне МРОТ и ниже
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Предприятия Москвы выплатили работникам более 1 млрд рублей долгов по зарплате в 2021 году

Экономика
Предприятия Москвы выплатили работникам более 1 млрд рублей долгов по зарплате в 2021 году
gov39.ru  /  Пресс-служба правительства Калининградской области

Москва, 28 декабря. Одно из самых распространенных обращений в прокуратуру связано с невыплатой зарплаты. После вмешательства ведомства московские предприятия закрыли задолженность на сумму более 1 миллиарда рублей.

Прокуратура уделяет особое внимание случаям задержек по зарплате. С начала текущего года свои законные деньги смогли получить более трех тысяч сотрудников столичных предприятий, пишет «Вечерняя Москва».

«В настоящее время еще сохраняется задолженность на ряде предприятий на сумму около 40 миллионов рублей. Важно отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель в два раза меньше», — отметила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Росстат опубликовал общие данные по зарплатным долгам. По состоянию на 1 декабря 2021 года, сумма составила 1 миллиард 257 миллионов рублей. Уровень долгов перед работниками предприятий по сравнению с ноябрем сократился на 6,4 процента.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Предприятия Москвы выплатили работникам более 1 млрд рублей долгов по зарплате в 2021 году
зарплата долг прокуратура
Комментировать