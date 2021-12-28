Предприятия Москвы выплатили работникам более 1 млрд рублей долгов по зарплате в 2021 году

Москва, 28 декабря. Одно из самых распространенных обращений в прокуратуру связано с невыплатой зарплаты. После вмешательства ведомства московские предприятия закрыли задолженность на сумму более 1 миллиарда рублей.

Прокуратура уделяет особое внимание случаям задержек по зарплате. С начала текущего года свои законные деньги смогли получить более трех тысяч сотрудников столичных предприятий, пишет «Вечерняя Москва».

«В настоящее время еще сохраняется задолженность на ряде предприятий на сумму около 40 миллионов рублей. Важно отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель в два раза меньше», — отметила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Росстат опубликовал общие данные по зарплатным долгам. По состоянию на 1 декабря 2021 года, сумма составила 1 миллиард 257 миллионов рублей. Уровень долгов перед работниками предприятий по сравнению с ноябрем сократился на 6,4 процента.