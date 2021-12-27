Сразу шесть автомобилей столкнулись в новой Москве

Москва, 27 декабря. Массовая авария произошла на 28-м километре Киевского шоссе. Участниками ДТП стали шесть автомобилей, сообщили в Telegram-канале московского дептранса.

Согласно уточненной информации, столкновение шести автомобилей произошло недалеко он деревни Мешково. Этот населенный пункт Новой Москвы находится рядом с аэропортом Внуково.

«На 28-м километре Киевского шоссе (в районе деревни Мешково) произошло ДТП с участием шести автомобилей. На месте находятся оперативные службы. Движение в сторону МКАД ограничено», — говорится в сообщении столичного дептранса.

Еще одна авария на Киевском шоссе произошла ранее 27 декабря. На трассе загорелась цистерна бензовоза с пропаном. Из-за угрозы взрыва к месту ЧП выезжали дополнительные семь пожарных расчетов с бронещитами и аэродромным автомобилем.