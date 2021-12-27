Дептранс Москвы призвал не повышать цены на такси в новогодние праздники

Москва, 27 декабря. Столичный департамент транспорта направил официальное письмо агрегаторам такси с просьбой не поднимать стоимость проезда в период новогодних праздников. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Ведомство напомнило об обязанности размещения на передней панели салона автомобиля, используемого в качестве такси, информации о тарифах. Это необходимо для того, чтобы пассажиры всегда имели возможность свериться с ценой в приложении.

«Зимой перед праздниками спрос на такси растет, а вместе с ним — цены. Нередко в преддверии праздников и в праздничные дни агрегаторы завышают цены, а пассажиры узнают об этом уже в поездке», — констатировали в дептрансе.

По информации издания, к 21 декабря в сравнении с ноябрем средняя стоимость поездки выросла на 14%, относительно прошлогоднего декабря повышение составило 24%. Причем традиционное предновогоднее подорожание услуг такси в Москве в этом году имело более высокие темпы.

Однако подорожания проезда на общественном транспорте москвичам избежать не удастся. Одна поездка с января подорожает на рубль.