Первый посетитель канатной дороги в Москве на Новый год получит безлимитный проездной

Москва, 27 декабря. Москвичи смогут кататься на канатной дороге в новогоднюю ночь до пяти утра, сообщили в пресс-службе переправы.

В ночь с 31 декабря на 1 января канатная дорога Москвы будет работать до самого утра. При этом первый посетитель Нового года получит безлимитный проездной, добавили в организации.

Праздничное новогоднее освещение появилось на улицах, площадях и парках Москвы еще 11 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин у себя в блоге. В общей сложности город украсило более 4 тыс. оригинальных световых конструкций.