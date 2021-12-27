Еврозима с мягкими температурами ожидается в Москве в новогоднюю ночь

Москва, 27 декабря. Жителей Москвы в новогоднюю ночь ожидает еврозима скандинавского типа с мягкими температурами и глубокими сугробами, сообщили синоптики центра «Фобос».

В последний день 2021 года и в ночь на 1 января 2022 года столбики термометров в столице покажут от −1 до −6 градусов. Также не обойдется без небольших локальных снегопадов. Такие погодные условия обусловлены влиянием циклонов. Таким образом, в Москву придет еврозима, сообщает РИА Новости.

В Сибири 31 декабря будет морозным. Например, столбики термометров в Красноярке опустятся до −18 градусов. Почти такая же погода ожидается в Новосибирске и Томске.