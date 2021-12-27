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СКР начал проверку по факту трагической гибели школьника на «ватрушке» в Москве

Происшествия
СКР начал проверку по факту трагической гибели школьника на «ватрушке» в Москве
Федеральное агентство новостей

Москва, 27 декабря. Правоохранительные органы изучают инцидент, в котором 15-летний москвич разбился насмерть при съезде с горки на Каширском шоссе. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного отделения СК Юлия Иванова.

Вечером 26 декабря мальчик съехал на тюбинге с необорудованного склона и врезался в дерево. По данным правоохранителей, школьник на сильной скорости ударился головой, что привело почти к моментальной смерти.

«В настоящее время следователи работают на месте происшествия, проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказала Иванова.

Ранее жители Москвы отреагировали на этот инцидент. По их словам, склон на Каширском шоссе является весьма травмоопасным объектом. Недавно 19-летний молодой человек сломал ногу при спуске с этой горы.

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