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Медики забрали окровавленное тело человека из московского метрополитена

Происшествия
Медики забрали окровавленное тело человека из московского метрополитена
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 27 декабря. Мужчина получил тяжелые травмы при падении на станции московского метрополитена «Владыкино». Пострадавший во время инцидента сильно разбил голову.

Очевидцы ранее сообщили, что на станции метрополитена с пробитой головой без сознания лежит неизвестный мужчина. По данным телеканала РЕН ТВ, сотрудники скорой помощи уже прибыли на место происшествия и госпитализировали пострадавшего в ближайшую больницу. Полиция устанавливает все причины и обстоятельства инцидента.

Недавно в Воронеже произошла массовая авария. В результате столкновения четырех автомобилей травмы получила одна из участниц ДТП. Ей понадобилась помощь медицинской бригады.

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