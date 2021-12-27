Медики забрали окровавленное тело человека из московского метрополитена

Москва, 27 декабря. Мужчина получил тяжелые травмы при падении на станции московского метрополитена «Владыкино». Пострадавший во время инцидента сильно разбил голову.

Очевидцы ранее сообщили, что на станции метрополитена с пробитой головой без сознания лежит неизвестный мужчина. По данным телеканала РЕН ТВ, сотрудники скорой помощи уже прибыли на место происшествия и госпитализировали пострадавшего в ближайшую больницу. Полиция устанавливает все причины и обстоятельства инцидента.

Недавно в Воронеже произошла массовая авария. В результате столкновения четырех автомобилей травмы получила одна из участниц ДТП. Ей понадобилась помощь медицинской бригады.