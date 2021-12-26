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Жертвой пожара в жилом доме на западе Москвы стал один человек

Происшествия
Жертвой пожара в жилом доме на западе Москвы стал один человек
Федеральное агентство новостей  /  Александр Кочкин

Москва, 26 декабря. Крупный пожар вспыхнул в квартире жилого дома на Молдавской улице. При ликвидации огня спасатели обнаружили тело одного погибшего, сообщили в городских экстренных службах.

Пожар возник в квартире на девятом этаже дома. Сотрудники МЧС проводили эвакуацию жильцов нижних этажей, из горящей квартиры удалось спасти двух человек.

Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются. О пострадавших не сообщалось, передал телеканал РЕН ТВ.

Несколькими днями ранее пожар произошел на юге Москвы. В результате ЧП погиб один человек.

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пожар москва мчс
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