Подросток погиб во время катания на «ватрушке» в Москве

Москва, 26 декабря. Трагедия произошла на юге столицы. Несовершеннолетний мальчик катался на «ватрушке», врезался в дерево и погиб.

Инцидент случился на Каширском шоссе у дома 59. Мальчик, сидя на тюбинге, на огромной скорости влетел в дерево. На помощь 15-летнему подростку прибежали взрослые. Им он успел сказать, что не чувствует рук. Затем молодой человек потерял сознание.

К месту случившегося прибыла бригада медиков. По словам врачей, смерть ребенка наступила практически мгновенно. По предварительному диагнозу, подросток от сильного удара заработал перелом позвоночника. Прокуратура Москвы начала проверку по факту случившегося, пишет РЕН ТВ.

Катание на «ватрушке» может быть опасно для жизни. Серьезную травму получил еще один ребенок в середине декабря. Юный житель Ярославля решил спуститься с горки на тюбинге, но зимнее развлечение закончилось травмой позвоночника.