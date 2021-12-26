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Риелтор Мажуть советует не ждать снижения цен на московское жилье
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Риелтор Мажуть советует не ждать снижения цен на московское жилье

Экономика
Риелтор Мажуть советует не ждать снижения цен на московское жилье
wikipedia.org  /  A.Savin/CC BY-SA 3.0

Москва, 26 декабря. Цены на жилую недвижимость в российской столице снижаться не будут. Такое мнение на своей странице в Instagram выразила риелтор Ольга Мажуть.

В связи с этим, советует эксперт, не стоит откладывать покупку жилья. Причем сейчас на рынке остались реальные продавцы, которым надоело ждать и «кровь из носу необходимо продать».

«Это классный момент, когда надо брать. Все складывается: усталость продавца, плюс желание его риелтора продать, плюс ваша заинтересованность, плюс грамотный подход риелтора покупателя», — объяснила Мажуть.

Рост цен на квартиры на российском рынке стабилизируется к следующему году. В значительной степени на это окажут воздействие меры правительства и Центрального банка РФ, сообщил ранее генеральный директор компании «Дом.РФ» Виталий Мутко.

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