Доля ипотечных сделок на вторичном рынке Московского региона в ноябре составила 43%

Москва, 26 декабря. Ипотечные сделки в Москве и Подмосковье за ноябрь составили 43% от общего количества операций на вторичном рынке недвижимости, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию «Миэль».

Средняя сумма займов в российской столице составила 7,2 млн рублей, а в области — 5 млн.

«В ноябре 2021 года количество сделок на рынке вторичной недвижимости, совершенных с привлечением ипотечных кредитов, составило 43%. Из них 61% — сделки в Москве, 39% — в Московской области», — приводит данные «Миэль».

Минимальная ипотечная ставка в Московском регионе в ноябре составила 7,2%. В октябре недвижимость приобреталась по минимальной ставке 3,55%, в сентябре — под 6,05%, в августе — под 6%.

Максимальная ставка в прошлом месяце была 10,8%, в октябре — 13%, в сентябре — 11,4%, в августе — 10,5%. Стоимость самой дорогой ипотечной квартиры составила 34 млн рублей, а самой дешевой — 3,9 млн. Что касается самой большой суммы ипотеки, она равнялась 22,5 млн рублей, самой маленькой — 500 тыс.

Сбербанк по итогам уходящего года планирует увеличить объем выданной ипотеки на 38% (до 2,9 трлн рублей). Заемщики стали чаще брать кредиты на готовые квартиры.