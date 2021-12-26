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Жителям Москвы пообещали морозы и метель 26 декабря

Общество
Жителям Москвы пообещали морозы и метель 26 декабря
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 26 декабря. Москвичей предупредили о метели, гололедице и температуре воздуха минус семь градусов в воскресенье.

Днем в российской столице ожидаются морозы от пяти до семи градусов, а ночью похолодает до -13 градусов. В Московской области днем столбики термометров опустятся до 10 градусов ниже нуля, а ночью до -16 градусов. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 735 мм рт. ст. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ранее авиарейсы в аэропортах Москвы были отменены или задержаны в связи с ухудшением погодных условий. Всего на фоне снегопада было отменено 13 авиарейсов. Три рейса должны были вылететь из аэропорта Внуково, один — из Домодедово, девять — из Шереметьево. Кроме того, был задержан 51 рейс.

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