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Катки с естественным покрытием начали работать в парках Москвы

Общество
Катки с естественным покрытием начали работать в парках Москвы
pixabay.com

Москва, 25 декабря. Жители Москвы смогут отдохнуть на катках с естественным льдом: около 17 подобных площадок начали работу в городских парках.

Например, в парке «Сокольники» заработал каток «Гигант», который является самым крупным в российской столице среди площадок с естественным льдом. Его площадь превышает 16 тыс. квадратных метров.

«Четыре катка можно посетить бесплатно. Режим и особенности работы катков можно узнать на официальных сайтах парков», — говорится на официальном сайте мэра Москвы.

С катка «Усадебный» посетители смогут полюбоваться на красоту Большого Воронцовского пруда. Площадка «Сибирский лед» предусматривает каток с искусственным покрытием, а также аналог с натуральным.

Терапевт Диана Ким ранее посоветовала надевать медицинскую маску во время походов на катки. Благодаря этому человек обезопасит себя от заражения коронавирусом.

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