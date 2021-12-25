Сильный снегопад в Москве привел к появлению пробок на дорогах

Москва, 25 декабря. Ухудшение погодных условий в Москве привело к образованию пробок на дорогах города. Столичный дептранс в связи с сильными снегопадами призвал автомобилистов соблюдать осторожность во время движения.

Выпадение снега, по прогнозам синоптиков, может продлиться до вечера. Наземный транспорт Москвы продолжает работать в штатном режиме. Однако в разных районах города фиксируется увеличение количества небольших аварий, из-за чего могут происходить незначительные локальные задержки транспорта.

«На 10:45 субботы движение в Москве оценивается в 6 баллов. В Москве идет сильный снегопад. В городе большое количество снега, что сильно затрудняет движение машин», — написали в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, дептранс предупредил о сложной ситуации в центральной части города, в частности, на участках с подъемами. Образовавшаяся гололедица может сильно затруднить движение транспорта и повлиять на трафик.

Гидрометцентр России ранее спрогнозировал в Москве снежную погоду, сопровождающуюся морозами. Температура воздуха в столице 25 декабря опустится до –5...–7 градусов, а ночью может похолодать до –13 градусов.