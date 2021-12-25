Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 декабря 08:39
08:38
Экономика
Украина признала безальтернативность российского газа
08:36
Политика
Политолог Гаспарян: США готовы разменять Украину
08:35
Происшествия
Прорыв трубы оставил без воды 1,7 тыс. жителей поселка в Хабаровском крае
08:33
Политика
Вучич попросит Путина о дополнительных продажах газа
08:29
Происшествия
Трое моряков получили ожоги в результате взрыва газового баллона в порту Владивостока
08:27
Политика
Политолог Гаспарян: Украина за счет России пытается увеличить свою значимость
08:26
Политика
Политолог Гаспарян: России выгодно, чтобы в мире было тихо
08:24
Наука
Самолет МС-21 с крылом из российских композитов совершил первый испытательный полет
08:23
Общество
Врач Мачнева призвала не пропускать завтрак и обед перед новогодним застольем
08:22
Армия
Новые способы ведения танкового боя продемонстрировали на учениях под Воронежем
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Москвичам пообещали снег и морозную погоду 25 декабря

Общество
Москвичам пообещали снег и морозную погоду 25 декабря
pixabay.com

Москва, 25 декабря. Московский регион ожидает обычная погода, снег, метель и снежные заносы в субботу, 25 декабря.

Днем в столице столбики термометров опустятся до 5–7 градусов ниже нуля, в ночью похолодает до -13 градусов. В Московской области днем придут морозы до -10 градусов, а ночью до -16 градусов. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

«Снег, по области местами сильный. Местами метель, гололедица. По области снежные заносы», — сказано в сообщении.

Кроме того, в Московской области сохраняются желтый и оранжевый уровни опасности. Ветер будет западный, порывами до 15 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 729 мм ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал москвичам потепление в новогоднюю ночь. Ожидается, что температура поднимется и составит около −10 градусов.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Москвичам пообещали снег и морозную погоду 25 декабря
москва снег мороз
Комментировать