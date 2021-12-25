Москвичам пообещали снег и морозную погоду 25 декабря

Москва, 25 декабря. Московский регион ожидает обычная погода, снег, метель и снежные заносы в субботу, 25 декабря.

Днем в столице столбики термометров опустятся до 5–7 градусов ниже нуля, в ночью похолодает до -13 градусов. В Московской области днем придут морозы до -10 градусов, а ночью до -16 градусов. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

«Снег, по области местами сильный. Местами метель, гололедица. По области снежные заносы», — сказано в сообщении.

Кроме того, в Московской области сохраняются желтый и оранжевый уровни опасности. Ветер будет западный, порывами до 15 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 729 мм ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал москвичам потепление в новогоднюю ночь. Ожидается, что температура поднимется и составит около −10 градусов.