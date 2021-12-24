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Производство экологичной упаковки впервые стартовало в Московской области

  /   Обновлено: 24 декабря 2021 20:02
Экономика
Производство экологичной упаковки впервые стартовало в Московской области
pixabay.com

Москва, 24 декабря. Компания Tetra Pak открыла в России первую фабрику по созданию упаковки на основе растительного сырья. Она будет располагаться в Лобне, об этом пишет сайт 360.tv.ru.

Упаковки такого толка ранее производились только за границей. Российским компаниям приходилось их импортировать и нести дополнительные издержки из-за логистики. Об этом рассказал зампредседателя правительства Подмосковья Вячеслав Духин.

«Это первая не только на этом предприятии, но и в Московской области линия по производству упаковки из растительного сырья. Конечно, с точки зрения зеленой повестки, которая становится все более и более актуальной, это очень важная история», — отметил он.

Россия может в будущем ввести единый стандарт для биоразлагаемой упаковки. Об этом ранее сообщал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев. Он объяснил, что это поможет сократить значительную часть всех твердых отходов.

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