Производство экологичной упаковки впервые стартовало в Московской области

Москва, 24 декабря. Компания Tetra Pak открыла в России первую фабрику по созданию упаковки на основе растительного сырья. Она будет располагаться в Лобне, об этом пишет сайт 360.tv.ru.

Упаковки такого толка ранее производились только за границей. Российским компаниям приходилось их импортировать и нести дополнительные издержки из-за логистики. Об этом рассказал зампредседателя правительства Подмосковья Вячеслав Духин.

«Это первая не только на этом предприятии, но и в Московской области линия по производству упаковки из растительного сырья. Конечно, с точки зрения зеленой повестки, которая становится все более и более актуальной, это очень важная история», — отметил он.

Россия может в будущем ввести единый стандарт для биоразлагаемой упаковки. Об этом ранее сообщал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев. Он объяснил, что это поможет сократить значительную часть всех твердых отходов.