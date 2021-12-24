Вильфанд предупредил москвичей о снегопаде и сильном ветре в выходные

Москва, 24 декабря. Снегопад и усиление ветра ожидаются в Москве в предстоящие выходные. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам специалиста, в выходные прогнозируется повышение температуры до близких к характерным значениям от −5 до −7 градусов. При этом заметно будет понижаться атмосферное давление.

«Ближе к полуночи пойдет снег. С одной стороны, это хорошо, что снег идет, но усилится ветер. При сочетании снега и ветра будет метель и сегодня ночью, и днем, и воскресенье, хотя температура комфортная», — цитирует Вильфанда Общественная Служба Новостей.

Кроме того, высота снежного покрова вырастет еще на 5 сантиметров. На фоне этого возможны заносы на дорогах, снег будет перемещаться вдоль поверхности.

Вильфанд ранее пообещал москвичам потепление в новогоднюю ночь. По его словам, согласно предварительному прогнозу, 31 декабря и 1 января температура в столице поднимется до −10 градусов.