Московские спасатели в новогодних костюмах поздравили детей в Морозовской больнице

Москва, 24 декабря. Спасатели-альпинисты в новогодних костюмах сделали подарки пациентам Морозовской детской больницы в Москве, сообщается на канале столичного комплекса городского хозяйства в Telegram.

Альпинисты в образе Дедов Морозов с помощью специального снаряжения спустились с крыши, чтобы вручить детям подарки через окна. Участие в перформансе приняли 50 московских спасателей.

«С пожарных подъемников ребят приветствовали Снегурочки — их роли исполнили десять психологов столичного пожарно-спасательного центра», — говорится в публикации.

Также рядом со стационаром намерены организовать представление и шествие праздничных персонажей, которых сыграют актеры уличных театров. Сопровождать их будут Дед Мороз, Снегурочка и оркестр снеговиков.

Приуроченные к Новому году представления и акции проходят по всей России. Например, в Бийске подвели итоги конкурса новогодних историй. Победительницей стала восьмилетняя девочка.