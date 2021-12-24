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Вильфанд пообещал москвичам потепление в новогоднюю ночь

  /   Обновлено: 24 декабря 2021 13:43
Общество
Вильфанд пообещал москвичам потепление в новогоднюю ночь
pixabay.com

Москва, 24 декабря. Москвичам следует готовиться к небольшому потеплению в новогоднюю ночь, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что, согласно предварительному прогнозу, 31 декабря и 1 января в городе станет теплее. Ожидается, что температура поднимется и составит около −10 градусов.

«Температура будет ниже нормы на 5-7 градусов», — добавил Вильфанд в интервью РИА Новости.

При этом в начале последней недели уходящего года в российской столице похолодает. Ночью температура может опуститься до отметки в −18 градусов, днем прогнозируют до −15 градусов. Установится облачная погода с прояснениями, почти без осадков, добавил эксперт.

Низкое атмосферное давление, похолодание до −9 градусов и небольшой снег ожидаются в Москве 24 декабря. О таком прогнозе рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

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