Народный артист РСФСР Владимир Татосов умер в возрасте 95 лет

Москва, 24 декабря. Ушел из жизни народный артист РСФСР Владимир Татосов. Ему было 95 лет. Предварительная причина смерти — обострение онкологического заболевания на фоне заражения коронавирусом, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко выразила соболезнования в связи со смертью Татосова.

«Мы дружили с Владимиром Михайловичем много лет. У него была онкология, видимо, на фоне ковида она прогрессировала», — сообщила Драпеко.

Татосов знаком зрителям по фильмам — «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Двадцатый век начинается», «Шестое июля», «Большая семья», «Поздняя встреча».