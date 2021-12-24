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Синоптик центра «Фобос» Синенков предупредил москвичей о низком давлении и снеге

  /   Обновлено: 24 декабря 2021 09:36
Общество
Синоптик центра «Фобос» Синенков предупредил москвичей о низком давлении и снеге
pixabay.com

Москва, 24 декабря. Низкое атмосферное давление, похолодание до −9 градусов и небольшой снег ожидаются в Москве в пятницу. О таком прогнозе рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По словам синоптика, 24 декабря в столице будет наблюдаться облачная погода с неустойчивыми прояснениями. Местами прогнозируется небольшой снег. Температура воздуха в городе снизится до −7...−9 градусов, а в области уличные термометры покажут около −7...−11 градусов.

Ветер подует юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый. При этом атмосферное давление опустится до показателя в 736 миллиметров ртутного столба, передает РИА Новости.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее предупредил россиян об аномальных холодах и снегопадах, которые ожидаются во второй половине декабря. Такие погодные условия прогнозируются в Вологодской, Архангельской, Ленинградской областях, а также в Ненецком автономном округе и ряде других регионов.

В Московской области последняя неделя 2021 года начнется с морозов. Столбики термометров могут опуститься до −22 градусов, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Тем временем в Санкт-Петербург вернутся похолодание и снегопад 24 декабря. Погода будет формироваться под влиянием тыловой части циклона «Квинтинус», пишет газета «Петербургский дневник».

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погода москва снег
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